Udinese – Dacia Arena non farà l’europeo / Scelta giusta? Ecco la risposta

Lo stadio friulano non è stato selezionato tra i tanti che ospiteranno l'europeo. Una scelta giusta da parte della federazione? La risposta

Ieri pomeriggio sono stati comunicati tutti gli impianti pronti per candidarsi al prossimo Europeo del 2032. Una grande occasione per l'Italia che ha voglia di prendersi un posto importante anche all'interno del calcio mondiale e mostrare a tutti le sue capacità organizzative. Nella decisione fatta dal comitato che si sta occupando di questa faccenda arriva sicuramente una notizia che non farà piacere al pubblico friulano. Nessuno stadio della regione è stato selezionato per ospitare le partite del torneo. Di conseguenza questo significa chela Dacia Arena resterà inutilizzata in quel periodo di tempo se l'Italia dovesse essere selezionata per ospitare il torneo.

La decisione presa è giusta o sbagliata? Ad oggi è difficile da dire, visto che non si sa quali progetti siano collegati agli stadi che sono già stati selezionati. Allo stesso tempo, però, bisogna anche far notare che la Dacia Arena ad oggi è uno dei pochissimi stadi di proprietà e completamente autonomi che ci sono in Italia. Escluderlo a priori potrebbe essere anche un grande problema per via dell'andamento dei lavori all'interno del nostro paese. La delegazione poteva partire già con una sicurezza ed invece ha preferito raccogliere il peso di tantissimi punti di domanda presenti all'interno del suolo italiano.

Tanti stadi da rifare — Alla Dacia Arena sono stati preferiti degli impianti (ad oggi) fatiscenti come lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli o altri con grossi ed evidenti problemi di visibilità come lo stadio San Nicola di Bari. Sicuramente il pubblico fa la sua parte e si parla di due piazze caldissime. Allo stesso tempo avere qualche certezza in più non sarebbe stato un male. Un altro grandissimo punto di domanda è quello rappresentato dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Una costruzione che ad oggi non si sa che fine è destinata a fare, ma che a quanto pare è al centro di ogni progetto su questo europeo.