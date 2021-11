News Udinese – Nessuno se lo aspettava / Ora vuole la titolarità

Il nigeriano è arrivato in punta di piedi, diversi i problemi che lo hanno tenuto fuori dal campo. Ora vuole togliersi soddisfazioni

Il giocatore è arrivato nell'ultimo periodo di mercato . Pochissime le aspettative sulle sue spalle, dato che si trattava di un'operazione tra due società di proprietà del presidente Giampaolo Pozzo. Il team bianconero però ha creduto fortemente su di lui , donandoli tutto il tempo per potersi preparare al meglio ed ambientarsi in questo nuovo campionato. Quando sembrava pronto per esordire, un grave problema fisico lo ha messo fuori dai giochi. Ci sono voluti quasi due mesi per poterlo rivedere al meglio della condizione. Ora ha esordito e si sta cercando di prendere un posto da titolare, ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore al centro dell'articolo è Isaac Success. Il nigeriano è arrivato dal Watford in estate, il suo rendimento con la società inglese non è mai stato ottimale. In sei stagioni è riuscito a mettere a referto 76 presenze, queste sono state condite da soli sei gol. Un bottino davvero scarso se pensiamo che si sta parlando di un attaccante. Non a caso le sue aspettative sin dall'arrivo erano davvero basse, ma in pochissimo tempo è riuscito a far cambiare idea a diversi tifosi. Contro l'Atalanta entra dalla panchina e da tutto per raggiungere il pareggio finale. Contro l'Hellas Verona può partire titolare e segna il suo primo gol con la maglia dell'Udinese. Ieri a Milano è riuscito a mettere in difficoltà un giocatore come Skriniar e per tutto il tempo in cui è stato in campo ha guadagnato falli preziosi.