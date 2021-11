News Udinese – Bisogna trovare una soluzione: “Così non va”

La squadra oramai non trova la vittoria da tanto, troppo tempo. Si parla di ben otto partite senza successo. Urge una soluzione

La squadra aveva iniziato al meglio la stagione. Due vittorie e un pareggio nei primi tre incontri. La società sembrava non aver lasciato nulla al caso e tutto sembrava organizzato al meglio per vivere una stagione ricca di sorprese. Con il passare del tempo, però, l'Udinese non è riuscito a riconfermarsi ed anzi ha iniziato a perdere punti e diverse partite. Non a caso, all'undicesima giornata di campionato ci si trova con sempre e solo due vittorie, a cui vanno aggiunti altri cinque pareggi e quattro sconfitte. Vero anche che il calendario non è mai stato dalla parte dei bianconeri, ma urge trovare una soluzione. Troppe le chance sprecate, bisogna tornare a vincere.

Le chance sprecate

Se con i neroazzurri, il Napoli o la Roma poteva sembrare impossibile una vittoria, ci sono altri match, in cui la società friulana doveva obbligatoriamente fare di più. L'ultima, ma anche la più eclatante è stata la partita contro l'Hellas Verona. Un incontro dominato in lungo e in largo, che alla fine però ha visto dividersi in maniera equa la posta in palio. La società sembra essere comunque sulla strada giusta e la vittoria potrebbe arrivare da un momento all'altro. Forse solo questione di tempo.

Si lavora

Il tecnico Luca Gotti vuole approcciarsi alla terza sosta del 2021 con una vittoria. Infatti da domani inizierà un ritiro che terminerà solo il giorno del match contro il Sassuolo. Due squadre che hanno buttato al vento diversi punti nell'ultimo periodo, anche i neroverdi avevano la chance di ritrovarsi con tre punti in più in classifica dopo la prestazione di ieri, ma uno sciagurato finale non ha fatto altro che consegnarli all'Empoli.