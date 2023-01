Calciomercato Udinese – Nesto lancia l’indizio social: partenza imminente

Il centravanti bianconero lancia un vero e proprio indizio social nei confronti del suo futuro. Ecco le parole del giocatore macedone

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil continua il suo percorso in vista della prima giornata di ritorno del campionato. Al momento la situazione è ancora in continua evoluzione sia sul campo che sul mercato. Sono diversi i giocatori che non riescono a trovare i minuti richiesti e stanno cercando una cessione negli ultimi giorni di questa sessione. Dopo Bram Nuytinck che ha trovato spazio in quel di Genova e Mato Jajalo che è sceso di una categoria per farsi valere a Venezia, adesso è il turno di Ilja Nestorovski. Il giocatore macedone è arrivato nel corso della stessa estate in cui ha firmato Jajalo ed ora sta cercando un nuovo team.

Sono diverse le squadre che si sono interessate alle sue prestazioni. Tra le tante c'è anche la Sampdoria del presidente Marco Lanna. Il mercato della società genovese è praticamente bloccato per mancanza di liquidità e di conseguenza si sta cercando una soluzione. Le chiamate, però, non arrivano solo dalla massima serie ma anche dalla cadetteria. Una squadra su tutte sta cercando di convincere il giocatore, stiamo parlando della Reggina di Filippo Inzaghi. Ilja potrebbe essere il bomber che manca alla società per poter puntare alla promozione diretta. Nel frattempo arriva un indizio social molto importante.

La storia Instagram — Oramai il mercato è anche social e mai come in questa situazione possiamo notare come una storia può cambiare ogni pensiero. Proprio qualche ora fa Nesto ha pubblicato una foto con tanto di scritta: "Tutto succede per una ragione". Queste parole potrebbero indicare una possibile cessione nel corso di questo mercato? Al momento nulla è ancora certo e servirà del tempo per poter trarre le giuste conclusioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista di questa ultima settimana di trattative. Il punto sull'affare che coinvolge sia Deulofeu che Zaniolo: la news <<<