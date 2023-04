Notizie Udinese – Nesto-Thauvin nessuna sicurezza / Problemi da risolvere

Ilja Nestorovski e Florian Thauvin ad oggi sono due grossi problemi per l'Udinese. I gicoatori non riescono ad essere un valore aggiunto per la squadra e proprio ieri contro il Lecce si è misurato il loro poco apporto in fase offensiva. Prima partiamo dal macedone. La prima punta viene impiegata con il contagocce e ieri ha avuto la sua grande chance dal primo minuto. L'ex Palermo, però, è stato divorato dalla difesa avversaria e Baschirotto assieme a Umtiti non sono mai stati in difficoltà. Anche per il francese la situazione non è molto diversa, visto che non è riuscito a prendersi un posto da titolare in una formazione rimaneggiata come quella di ieri sera. Nella seconda frazione quando è entrato in campo ha provato qualche dribbling o qualche giocata, ma troppo poco per quello che sarebbe dovuto essere il sostituto di Deulofeu.