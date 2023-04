Notizie Udinese – Success ci sarà a Lecce? / Le ultime sulle sue condizioni

L'Udinese si gode la vittoria di ieri pomeriggio contro la Cremonese di Davide Ballardini. Non ci sono solo notizie positive, però, per gli uomini di Andrea Sottil. Subito dopo la rete del gol del vantaggio il bianconero Isaac Success è dovuto uscire dal campo di gioco per via di un infortunio muscolare. Ora le sue condizioni sono da valutare e logicamente è in serio dubbio la sua presenza per il prossimo incontro di campionato con il Lecce di Marco Baroni. Non possiamo fare altro che attendere le novità che arriveranno dagli esami in programma proprio questo in questi giorni. Intanto andiamo a vedere le possibili soluzioni che potrebbe adottare il tecnico dei bianconeri.