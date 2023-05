Calciomercato Udinese – Nesto via a Luglio? / La decisione della dirigenza

L'Udinese sa che nel corso di questa estate dovrà cambiare diversi componenti del suo team. Tra i tanti giocatori che potrebbero andare verso nuovi lidi troviamo anche il macedone Ilja Nestorovski. Queste partite erano un vero e proprio banco di prova in vista della prossima annata e l'ex Palermo sembra aver deluso le aspettative. Se il suo rinnovo sembrava essere già altamente improbabile adesso diventa praticamente impossibile. Ilja difficilmente vedrà il suo contratto rinnovato anche perché l'Udinese ha fatto capire di voler puntare sui suoi ultimi acquisti come il brasiliano Brenner e l'altro carioca Matheus Martins. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il voto assegnato proprio al centravanti macedone nel corso del match di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<