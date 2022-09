Notizie Udinese – Nestorovski cerca spazio a suon di gol: numeri incredibili

Il bomber bianconero è in un momento di forma smagliante e nelle due amichevoli giocate nel corso della pausa nazionale lo ha dimostrato in tutti i modi possibili ed immaginabili. La prima contro la primavera è stata giocata in maniera molto interessante e nella vittoria a doppia cifra sono arrivati ben tre gol da parte del talento macedone. La seconda sfida è stata anche meglio visto che ieri pomeriggio contro il Chions è stato pressoché infermabile (nonostante il non elevatissimo livello dell'avversario) sono cinque le reti messe a segno dal centravanti che si è fatto conoscere con il Palermo di Zamparini.

Adesso è arrivato il momento di cercare e trovare nuovo spazio all'interno anche dei match più importanti. Visto che in campionato non è ancora riuscito a sbloccarsi anche per via del pochissimo tempo a disposizione concesso fino ad oggi. Se continuerà a segnare con queste cifre, però, è impossibile poter continuare ad escludere il giocatore della Macedonia. Chissà che non ci possa essere più spazio già a partire dai prossimi incontri di campionato. Come detto in precedenza, il suo minutaggio fino ad oggi è stato ridotto visto che ha giocato solo 56 minuti in sette giornate ed è subentrato in tutte e due le occasioni. Nello stesso tempo, però, è riuscito a servire un assist in questi finali di gara molto importanti.