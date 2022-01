Notizie Udinese – Nestorovski: ”Vi dico il mio obiettivo. In futuro…”

L'attaccante bianconero, Ilija Nestorovski, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di habeturk.com. Ecco le sue dichiarazioni

La prima settimana di sosta per l' Udinese si sta avvicinando alla fine. In questi giorni, la squadra ha svolto intense sedute di allenamento per preparare al meglio la gara contro il Torino. Mister Gabriele Cioffi , ad eccezione dei due nazionali argentini, ha potuto contare sull'intera rosa. Il team è carico e concentrato. La vittoria manca da troppe partite. Nel frattempo, Ilija Nestorovski ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di habeturk.com. Ecco le sue dichiarazioni.

L'attaccante macedone ha parlato del suo approdo all'Udinese. ''Mi trovo in un grande club. Quando il Palermo è fallito ho ricevuto molte offerte in Italia e ho scelto l'Udinese. Sapevo che era uno dei club che creava le condizioni perfette per i giocatori e aveva un ambiente professionale. Se dovessi descrivere l'Udinese in una parola sarebbe organizzazione. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo. È un campionato piuttosto duro, dove tutti prestano attenzione ai minimi dettagli e gli avversari si studiano molto a vicenda. Il mio obiettivo attuale è aiutare i miei compagni di squadra lavorando duro come sempre. Futuro in Turchia? Mai dire mai. Se dovesse arrivare un'offerta, la vedrei una grande esperienza. Pandev ed Elmas parlano molto di Istanbul e della cordialità delle persone. Anche il mio ex compagno di squadra Okaka sta bene in Turchia. Inoltre, il livello si è alzato molto negli ultimi anni''.