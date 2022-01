News Udinese – Non c’è un attimo di pausa / Le ultime dal Bruseschi

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro. Tra soli sette giorni bisognerà scendere in campo. Obiettivo: tornare a vincere

Redazione

La frase clou di questo ultimo periodo è una sola: bisogna cambiare rotta. Questo inizio di 2022 è stato traumatico per i tifosi bianconeri. Fino ad ora, la squadra, è riuscita a fare un solo punto nei primi tre incontri di campionato, l'avversario era anche tra i più abbordabili: il Genoa. Bisogna scongiurare il prima possibile un altro momento nero come quello affrontato verso la fine del 2021. La prima possibilità per poter far cambiare aria sui campi del Bruseschi è in arrivo, stiamo parlando del match di settimana prossima che vede affrontarsi l'Udinese e il Torino di Ivan Juric. Le due squadre sono pronte e non vedono l'ora di affrontarsi. Intanto vediamo come procede la preparazione sui due campi.

Qui Udinese

Il team guidato da Gabriele Cioffi continua a lavorare intensamente. Solo un giorno di pausa in programma per le zebrette, stiamo parlando di Domenica, ma già lunedì si ricomincerà a preparare l'incontro. Oggi in programma una sola seduta, stiamo parlando di un allenamento che sta andando in scena in questo istante. Dovrebbe, infatti, terminare a momenti. La squadra è al gran completo, gli unici assenti sono gli argentini Nehuen Perez e Nahuel Molina, a cui va aggiunto il terzo portiere Santurro. Sembra essere pronto per ritornare sul campo il Tucu Pereyra. Vediamo invece come prosegue la preparazione in quel di Torino.

Qui Toro

Anche la squadra allenata da Ivan Juric non vuole assolutamente farsi scappare i tre punti e si prepara alla battaglia che andrà in scena settimana prossima. Il Toro dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati, stiamo parlando del difensore centrale e vice capitano Gleison Bremer. Al suo posto potrebbe esserci il giovane Buongiorno. Intanto andiamo a vedere le ultime sul mercato bianconero. Novità sia in entrata che in uscita. Una trattativa sta per saltare <<<