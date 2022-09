Notizie Udinese – Nestorovski: “Contro i neroazzurri match d’alta classifica”

Il bomber bianconero è intervenuto ieri sera durante la trasmissione Udinese Tonight. Ilja Nestorovski dopo aver passato una stagione tormentata per via di un infortunio, non vede l'ora di tornare protagonista e ricominciare a fare la differenza sul campo da gioco. Già domenica contro il Sassuolo ha avuto un ruolo importante nella rimonta del club friulano, giocando una partita di tutto rispetto ed occupando l'aria di rigore nel migliore dei modi. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le dichiarazioni dell'attaccante macedone che racconta al meglio la partenza sprint dell'Udinese.