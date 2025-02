Udinese News – Giorno di festa per Jaka Bijol: oggi è il suo compleanno

Queste qualità serviranno all'Udinese che si prepara alla prossima sfida che la vedrà impegnato al Maradona contro l'attuale capolista. Un palcoscenico per far vedere il suo valore e per onorare ancora una volta i grandi colori che veste.

La squadra celebra il suo giocatore con un video sui suoi canali social, in cui si vede Bijol impegnato in diversi momenti con la maglia bianconera. Dalla redazione un caloroso augurio di compleanno a Jaka Bijol.