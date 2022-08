News Udinese | Armando Izzo si allontana: c’è il Monza

I friulani, oggi a riposo, continuano a lavorare in ottica Fiorentina, volendo rimarcare la bella prestazione fatta venerdì sera contro il Monza. nel mentre, Pierpaolo Marino si muove sul mercato alla ricerca degli ultimi possibili colpi prima della fine del mercato. Nelle ultime ore la società sta lavorando per consegnare in tempi brevi il nuovo esterno destro a Sottil. Nei giorni scorsi però, era girato attorno all'ambiente bianconero il nome di Armando Izzo, da sempre pupillo del direttore sportivo campano. Ora queste voci sembrano essersi spente del tutto, con il calciatore vicino ad un altro club di Serie A.

Armando Izzo non è mai stato nei piani tecnici di Ivan Juric, venendo fin da subito ritenuto inadatto al nuovo modo di stare in campo dei granata. Nell'ultima stagione infatti, il difensore napoletano ha collezionato solo 11 presenze , la maggior parte di queste da subentrato. Numeri che fanno impressione se paragonati a quelli della gestione Mazzarri, dove Izzo era un titolare inamovibile (nel 2019 è arrivato addirittura a mettere a segno 37 presenze dal '1 minuto). Ora però potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria.

Armando Izzo nei giorni scorsi era stato vicino ad indossare la maglia dall’Udinese, come raccontato dalla nostra www. Marino ne ha discusso a lungo con Vagnati, ma non si è riusciti a trovare un accordo: i friulani lo vorrebbero solo in prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Condizione che ha fatto storcere il naso ai granata. In queste ore, invece, si è fatto sotto il Monza, club che invece che può garantire al giocatore lo stesso ingaggio che percepisce al Toro e in più soddisfare le richieste di Cairo. Ora la palla passa al calciatore, con le due squadre che avrebbero già trovato un accordo di massima. Del resto, il Monza deve sopperire a un'emergenza difensiva che ha visto infortunarsi prima Ranocchia, poi Pablo Marì e Marlon. Nel mentre, Marino è impegnato a trovare il sostituto di Soppy. Ecco i possibili candidati <<<