News Udinese – I commenti a caldo dei bianconeri!

Un'ottima prestazione dell'udinese e l'ennesima porta inviolata regalano un sorriso ai friulani. Ecco i commenti a caldo dei bianconeri

NOTIZIE UDINESE - Una grande prestazione dell'Udinese impedisce ai nerazzurri di Conte di coronarsi "campioni d'inverno". Una partita giocata con grinta, determinazione e tenacia. Un punto d'oro fondamentale per diverse ragioni. La posizione in classifica è ancora scomoda ma gli ultimi due match giocati contro Atalanta e Inter lasciano ben sperare . Adesso, i friulani hanno la testa già alla prossima giornata. Lo Spezia è pronto ad accoglierli. I tre punti in casa bianconera non si vedono da molto tempo. Non sarebbe male cavalcare l'entusiasmo e togliersi qualche soddisfazione. Nel frattempo ecco i commenti a caldo di Lasagna, De Paul e Walace nel post partita.

Il centravanti, al momento ancora bianconero, commenta su Instagram l'ottimo risultato ottenuto in questo modo: "Unità, convinzione e tanta grinta per un altro bel punto contro una grande squadra". Gli ultimi aggiornamenti di mercato non gli danno tregua. Entro pochi giorni potrebbe diventare ufficialmente un calciatore del Verona. La partita però è stata faticosa e Lasagna non ha resistito a dire la sua sul social network. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, anche il trequartista argentino ha rilasciato delle dichiarazioni: "Questo punto ci dà tanto. In un'altra occasione avremmo potuto di più ma non era questo il caso. Noi lottiamo per la salvezza e dobbiamo continuare a giocare così". Il numero 10 prosegue commentando l'ennesima porta inviolata.