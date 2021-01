Udinese, Gotti: “L’Inter? Pareggio merito dei ragazzi, non mio”

Al termine della partita con l'Inter ha parlato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport

News Udinese - Un altro pareggio importantissimo per l' Udinese di Luca Gotti. Un altro pareggio in casa dopo quello con l' Atalanta di Gian Piero Gasperini, mercoledì. Risultato di cui si è parlato forse troppo poco, dato che la Dea, in campo in contemporanea con i friulani, ha strapazzato il Milan a San Siro imponendosi per 0-3. L'allenatore dei bianconeri dopo un nuovo risultato utile è balzato agli onori della cronaca, dopo le settimane a rischio esonero, anche se parlando ai microfoni di Sky Sport, non si è voluto prendere alcun merito. Ecco che cosa ha detto, dopo la partita con l' Inter :

"Non sono stato io a fermare i nerazzurri, ma i miei ragazzi. Vanno a loro i meriti, non a me, e devono sentire forte i miei complimenti. Hanno giocato con orgoglio e sofferenza e non hanno rinunciato ad attaccare. Se sono ancora in discussione? Faccio fatica a parlare di questa cosa, però è ovvio quando la tua classifica non è delle migliori e i risultati non rispettano le aspettative, l'allenatore allora è sempre in discussione. Questo è il calcio e questo è il mio mestiere. Arslan? Non voluto rischiare il doppio giallo, anche se stava giocando molto bene. Ecco perché l'ho tolto. Le proteste dell'Inter? Non le ho avvertite".