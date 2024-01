News Udinese / Davies finalmente in campo: come è andato il suo esordio

L'esordio di Keinan Davies è diventato ufficialmente realtà. Il calciatore inglese ha vestito per la prima volta la maglia del team di Udine

Habemus Keinan . Finalmente il calciatore arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato per sostituire il partente Beto ha esordito nella massima serie del calcio italiano. Ecco come si è comportato nel corso del finale di gara e soprattutto se potrà diventare un innesto importante nel corso della stagione.

Keinan Davies ha voglia di mettersi in mostra e lo ha già dimostrato ieri pomeriggio. Il primo pallone toccato è stato un vero e proprio numero sulla fascia che li ha permesso di puntare alla porta. Tante sponde e grinta, anche in un finale confusionario come quello di ieri pomeriggio. La prima impressione è positiva, speriamo di vederlo sul campo con più frequenza.