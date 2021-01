News Udinese – Gotti è pronto per la prova del 9! Gli ultimi aggiornamenti

L'Udinese è pronta ad affrontare i nerazzurri di Antonio Conte. L'Inter ritrova un tassello mancante. Sanchez vuole esserci dal primo minuto

Stiamo parlando di Matías Vecino. Dopo l'intervento subito al ginocchio destro che lo ha costretto a restare fermo dallo scorso luglio, il centrocampista uruguaiano è di nuovo disponibile. Ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Difficilmente scenderà in campo dal primo minuto ma non si può escludere che non possa subentrare a partita in corso. A breve sapremo se rientrerà tra i convocati dell'allenatore leccese. Adesso, però, il pericolo maggiore è l'attacco. Il 26 gennaio l'Inter affronterà i cugini rossoneri in Coppa Italia. Lautaro Martinez molto probabilmente si accomoderà in panchina. Lukaku, invece, potrebbe scendere in campo dal primo minuto e al suo fianco una vecchia conoscenza dei friulani sta lottando per guadagnarsi una maglia da titolare.