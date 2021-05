News Udinese – La classifica si aggiorna: cambia tutto!

Ecco le ultime news in casa Udinese. I risultati delle ultime partite hanno stravolto la classifica. Lo scenario cambio ancora

Redazione

NEWS UDINESE - I risultati delle ultime partite hanno stravolto nuovamente la classifica. La prestazione dell'Udinese ha dato alla società e al suo allenatore una risposta importante. Le polemiche stanno a zero. Continuare a parlare di ciò che è accaduto è inutile. Contano i fatti e al momento la classifica parlo chiaro. I nerazzurri di Conte hanno ufficialmente conquistato lo Scudetto, ponendo fine al ciclo della Vecchia Signora che ormai andava avanti da 9 anni. La situazione per la corsa Champions non è mai stata così calda negli ultimi anni. Stesso dicasi per la zona retrocessione. Ecco cosa sta succedendo.

CORSA CHAMPIONS

Con 82 punti l'Inter è stata proclamata Campione d'Italia. I bianconeri di Pirlo hanno riagguantato il secondo posto a pari merito con l'Atalanta e i rossoneri a quota 69. Seguono la coda Napoli, Lazio e Roma rispettivamente a 67, 64 e 55 punti. I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi però hanno una partita in meno che molto probabilmente si giocherà tra la penultima e l'ultima di campionato. Insomma, al momento, resta ancora tutto aperto. L'unica cosa certa è che l'Italia ha una nuova regina. Pirlo non ha rispettato le aspettative. Conte ne ha approfittato e con la sua idea di gioco ha conquistato il titolo quasi in scioltezza e senza una vera e propria rivale che potesse metterla in difficoltà. Ma non finisce qui.

ZONA RETROCESSIONE

Anche la situazione nella parte opposta della classifica è ancora apertissima. L'Udinese è ufficiosamente salva ma la matematica dice che bisogna fare un ultimo sforzo per poterlo ufficializzare. Il Benevento è terzultimo con 31 punti. I ragazzi di Gotti sono undicesimi con 39 punti collezionati. Mancano ancora 4 partite. Quindi, ci sono ancora 12 punti a disposizione e il calcio ci ha sempre insegnato che non bisogna mai dare nulla per scontato. Le prossime avversarie dell'Udinese saranno: Bologna, Napoli, Sampdoria e Inter. Gotti crede nel grande potenziale della sua squadra. Ormai è quasi fatta. Manca sempre meno.