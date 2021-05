Udinese-Juventus, Pirlo tenta il tutto per tutto e si affida a Dybala

La Juventus dovrà cercare di ottenere tre punti contro un Udinese ormai felice di come è andato il suo campionato

"Ronaldo sta bene, si è allenato bene ed è sereno e questo è molto positivo per il gruppo. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni per capire se potremo portarlo domani a Udine con noi. Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno quando è venuta al campo come capita spesso quando viene. Non era la prima volta che veniva. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono tranquillo sul mio lavoro. Danilo sta bene, Chiesa un po' meno. Si è allenato a parte questa settimana, ha fatto qualcosa con il gruppo ma non è ancora al 100%. Abbiamo l'allenamento di oggi pomeriggio per vedere come va ma sarebbe un po' rischioso proporlo dall'inizio".