News Udinese – La Roma colpisce ancora: oltre al danno la beffa!

Oltre al danno potrebbe arrivare anche la beffa. L'Udinese si prepara all'impatto. Accordo raggiunto? Ecco cosa sta succedendo

NEWS UDINESE - I friulani sono pronti per ricominciare a sognare. La sconfitta subita contro la Roma di Fonseca è stato soltanto un incidente di percorso. Adesso, Gotti vuole ricominciare a vincere. Nel frattempo dagli altri campi arrivano news interessanti. Il Verona ha battuto per 2-1 il prossimo avversario dei bianconeri. Il Parma di D'Aversa è in grande difficoltà. I Ducati attualmente occupano il penultimo posto in classifica e hanno un solo margine di vantaggio sul Crotone fermo a quota 12. La Roma intanto non ha tempo da perdere. Oltre al danno potrebbe arrivare anche la beffa. La società bianconera, però, ha ancora tempo per pensarci. I giallorossi fanno sul serio.