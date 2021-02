Udinese, fari puntati sul prossimo avversario: stasera gioca il Parma

Occhi puntati sul Parma che questa sera sfiderà l'Hellas Verona. L'Udinese sarà il prossimo avversario dei ducali

Redazione

UDINE - Per concludere la ventiduesima giornata di Serie A, manca solo il posticipo di questa sera tra l'Hellas Verona e il Parma. Il turno che sta per finire ha già dato alcuni verdetti molto importanti. I nerazzurri di Antonio Conte sono riusciti a scavalcare i rivali rossoneri aggiudicandosi, così, la vetta della classifica. Ora l'ex Internazionale è primo e il Diavolo è costretto a inseguire. La prossima settimana, tra l'altro, ci sarà proprio il derby di Milano. Il campionato è senza dubbio arrivato ad un punto di svolta dove le vittorie contro le dirette concorrenti varranno doppio.

IL POSTICIPO - Tornando al match di questa sera e ai vari obiettivi stagionali, tra qualche ora i veneti ospiteranno gli emiliani con l'obiettivo di ottenere tre punti utili per tornare a sognare. Nelle ultime settimane la formazione di Ivan Juric ha subito alcune battute d'arresto perdendo la scia che porta ad un posto in Europa League. Dal loro canto, i calciatori del ritrovato Roberto D'Aversa, hanno bisogno di aumentare il loro bottino se vogliono evitare la retrocessione. La distanza tra le due compagini gialloblù è di ben 17 punti. Gli scaligeri hanno più del doppio dei punti dei loro avversari. Tuttavia, in questo campionato, ogni risultato è possibile.

LA SFIDA - Considerando il Parma gioca questa sera, avrà un giorno e qualche ora in meno per preparare la prossima sfida: quella contro l'Udinese di campionato in programma domenica 21 febbraio. Altro match all'ora di pranzo (12:30) per gli uomini di Luca Gotti che hanno la giusta distanza dalla zona retrocessione e che vogliono, se possibile, continuare ad aumentarla. Per gli emiliani è notte fonda, invece. La zona franca che permette la permanenza in Serie A dista già 4 punti. Il loro cammino, perciò, si decide nelle prossime sfide. L'ultima vittoria dei ducali risale allo scorso 30 novembre. Il mister bianconeri e il suo staff inizieranno a studiare l'avversario già da questa sera, ore 20:45.