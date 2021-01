News Udinese – Juventus-Udinese: le probabili formazioni

News Udinese – Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

NOTIZIE UDINESE – È tutto pronto. Il big match si disputerà domani alle 20:45 all’Allianz Stadium e la trasmissione della diretta sarà a cura di Dazn. Entrambe le squadre hanno qualcosa da farsi perdonare. I campioni d’Italia arrivano da una pesante sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. Gotti e i suoi ragazzi, invece, hanno preso 2 gol dalle streghe di Inzaghi. Quella di domani sarà la partita delle risposte. In base alle prestazioni delle due squadre capiremo realmente se Pirlo potrà salire sul treno che lo riporterà all’inseguimento delle due milanesi. Allo stesso modo, capiremmo anche se i friulani hanno veramente la stoffa per potersi allontanare ulteriormente dalla zona rossa. Ecco dunque come scenderanno in campo, molto probabilmente, le due compagini.

Cominciamo dai piemontesi (4-4-2). Andrea Pirlo affida i pali al portiere polacco. Davanti a lui la retroguardia difensiva sarà così composta: Danilo scenderà in campo dal primo minuto a causa dell’espulsione di Cuadrado. De Ligt e Bonucci custodiranno il cuore del pacchetto difensivo e Alex Sandro viene riconfermato a sinistra. Giorgio Chiellini e Demiral sono disponibili ma non essendo pienamente al 100% si accomoderanno in panchina. A centrocampo Bentancur (ballottaggio ancora aperto con Arthur) e McKennie saranno affiancati da Chiesa e Ramsey (avanti rispetto a Kulusevski) sulle fasce. A completare la coppia d’attacco, ovviamente, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Ecco come, molto probabilmente, risponderà l’Udinese.

Gotti schiererà il solito 3-5-2. La porta sarà affidata al solito Musso. Vista l’assenza di Becao, squalificato, il pacchetto difensivo sarà composto da De Maio, Bonifazi e Samir. A centrocampo sulle fasce saranno schierati Larsen e Zeegelaar mentre nel cuore del centrocampo friulano scenderanno in campo De Paul, Walace (ballottaggio ancora aperto con Arslan) e Pereyra. Il reparto offensivo sarà affidato a Pussetto e al solito Kevin Lasagna. Deulofeu e Forestieri sono disponibili ma non sono ancora al 100% e si accomoderanno in panchina.