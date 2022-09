News Udinese | Parla Andrea Sottil: “Il mio idolo è Luciano Spalletti”

Tutti gli allenatori, anche i più grandi, di solito si ispirano a un predecessore, cercando poi di instillare alla squadra la propria idea di calcio. Così lo ha fatto Crujff con Rinus Michels, Guardiola con Bielsa e così via. Anche l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil , ha un punto di riferimento nel ruolo di tecnico. L'allenatore in questione è Luciano Spalletti, da l'anno scorso mister di un Napoli che stupisce sempre di più per ritmo e per la qualità del gioco espresso.

Al termine della gara contro i giallorossi, Sottil, intervistato dai microfoni di Dazn, ha voluto rispondere alla domanda su quale fosse il suo punto di riferimento come allenatore: "Di allenatori ne ho avuti da calciatore. Ne ho avuto di molto bravi, mi hanno lasciato qualcosa. Ogni allenatore poi è diverso, devo essere me stesso, credere nella mia idea di calcio e continuare. Dico sempre Spalletti: è geniale, è cresciuto moltissimo, ha sempre idee molto belle. Lo chiamo geniale perché trasmette alla squadra questo coraggio di andarsi a giocare sempre le partite. Faccio sempre me stesso e cerco sempre di migliorarmi, dare un'identità precisa alla squadra è ciò che mi interessa. Averne una nostra e portarla su tutti i campi. Siamo a buon punto, possiamo crescere". Un coraggio che di certo a questa Udinese non manca, come dimostrato dalle prime uscite in campionato.