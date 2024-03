Gotti trova squadra: come cambiano i piani dell’Udinese? / Ultime news

Peggio della sconfitta, in casa Lecce, c’è stato il post-partita. Una ressa tra giocatori ed aree tecniche delle due compagini che è culminata con una esternazione di violenza imperdonabile: Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha tirato una testata all’attaccante del Verona Henry. La combo tra ko e gesto ha spinto il club salentino al cambio in panchina: D’Aversa è stato esonerato. Al suo posto è stato chiamato Luca Gotti che sta, proprio in queste ore, formalizzando il contratto. Gotti era un obiettivo dell’Udinese per la panchina: cosa succede ora? Andiamo a leggere le ultime news in questo senso >>>