Dopo le dichiarazioni di Runjaic, Davide Nicola analizza la situazione attuale della Cremonese e dell’Udinese, tenendo conto anche delle affermazioni dei due allenatori:
Udinese – Nicola carica i suoi in vista di oggi! Le parole del tecnico
Dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Inter, la pausa offre un momento di riflessione, mentre ci sono quattro partite imminenti, da questa sera fino al 1° novembre. La sfida con l’Udinese è al centro dei pensieri di Davide Nicola: «Pensiamo prima a questa partita, poi ci dedicheremo alle altre. Dobbiamo affrontare una squadra molto fisica, in grado di attaccare in vari modi. Ci vorranno coraggio e organizzazione, sono sicuro che i nostri sostenitori ci supporteranno notevolmente».
Nicola rifiuta di considerare quella contro l'Inter come una "lezione", sottolineando piuttosto: «Abbiamo compreso il livello che occorre raggiungere quando si fronteggiano squadre di quel calibro». Rimangono fuori dai giochi Audero e Moumbagna, oltre a Collocolo.
Per quanto riguarda eventuali novità tattiche, Nicola rimanda il tema: «Quello che abbiamo fatto fino ad ora si adatta alla composizione della rosa; dobbiamo migliorare la qualità e la fluidità, valorizzando le potenzialità di tutti». Le ultime di mercato: Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara <<<
