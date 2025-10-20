Udinese – Nicola carica i suoi in vista di oggi! Le parole del tecnico

Il tecnico della Cremonese vuole riprendersi i risultati utili e il primo step è la gara contro l'Udinese questa sera alle 20:45

Dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Inter, la pausa offre un momento di riflessione, mentre ci sono quattro partite imminenti, da questa sera fino al 1° novembre. La sfida con l’Udinese è al centro dei pensieri di Davide Nicola: «Pensiamo prima a questa partita, poi ci dedicheremo alle altre. Dobbiamo affrontare una squadra molto fisica, in grado di attaccare in vari modi. Ci vorranno coraggio e organizzazione, sono sicuro che i nostri sostenitori ci supporteranno notevolmente».