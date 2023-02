Udinese – Nicola esonerato / Dopo Cioffi, un’altra vittima ex bianconera

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo non arrivano belle notizie dagli ex allenatori

Redazione

L'ex allenatore bianconero Davide Nicola è arrivato al capolinea della sua avventura con la Salernitana. Dopo l'esonero arrivato qualche settimana fa a fronte di una fragorosa sconfitta in campionato con l'Atalanta per 8-2 e l'avvicinamento di soli due giorni dopo per mancanza di alternative, quella di oggi è una scelta definitiva sotto tutti i punti di vista. Non ci sarà più possibilità per Nicola di allenare la Salernitana ed anzi dovrà trovare una nuova squadra da salvare in questa seconda parte di campionato. Nelle ultime ore è stato deciso il mister che lo succederà e proverà a centrare la salvezza con la Salernitana (obiettivo minimo dopo le spese fatte quest'estate).

Il tecnico già pronto per rilevare la sua posizione è Paulo Sousa che dopo aver allenato la Fiorentina è pronto per tornare in Italia e guidare la Salernitana. Non sarà facole per lui trovare la quadra anche perché in pochissimo tempo deve combattere un ambiente che non sta trovando i risultati sperati e si ritrova mischiato in una lotta che ha cercato di evitare in tutti i modi possibili ed immaginabili. Un dato che potrà non fare piacere ai tifosi friulani, però, è quello che riguarda diversi ex mister bianconeri. Quasi nessuno riesce ad aprire un vero e proprio ciclo.

Esonero dopo esonero — Quest'anno erano diversi i tecnici al via che avevano prima guidato l'Udinese. In pole position troviamo Luciano Spalletti che sta eseguendo un vero e proprio capolavoro con il Napoli. Subito dopo c'era un Gabriele Cioffi carico di aspettative ma tutte deluse visto che la società lo ha esonerato dopo pochissimo tempo. Infine restano Davide Nicola e Luca Gotti, il primo è arrivato all'esonero ed il secondo, invece, sembra esserci molto vicino. Sicuramente una situazione non fortunata per i bianconeri.