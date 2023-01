News Udinese / L’ex Nicola saluta Salerno: fatale il k.o. per 8-2 con la Dea

Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. A comunicarlo lo stesso club campano con una nota ufficiale sul proprio sito

La Salernitana ha deciso di cambiare, è la sesta panchina in Serie A che salta da inizio campionato. Dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta, Davide Nicolaè stato esonerato. Il club campano ha avviato la scorsa mattinata i primi contatti con Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto con la Sampdoria. I granata hanno offerto un contratto di 6 mesi con rinnovo in caso di salvezza e una clausola che permetterebbe di non esercitarlo pagando una penale: al momento non c'è l'accordo. Gli altri profili sondati sono Di Francesco e Iachini, ma entrambi chiederebbero garanzie.

Gli otto gol subiti contro l'Atalanta sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto logoro da tempo. Il presidente Iervolino, furioso per la prestazione offerta, ha deciso insieme alla dirigenza per il cambio in panchina. Il ko di Bergamo, difatti, è l'apice di un momento particolarmente negativo per i granata. La Salernitana infatti non vince dal 30 ottobre, quando conquistò i tre punti in casa della Lazio. Da quel giorno sono arrivati solo due pareggi e quattro sconfitte. Addirittura nelle ultime 3 i campani hanno subiti 31 tiri porta, sintomo di un'organizzazione difensiva totalmente allo sbando e completamente diversa dalla Salernitana vista lo scorso anno.

Il comunicato della Salernitana — Ieri, lunedì 16 gennaio, è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Davide Nicola: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".