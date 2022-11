Udinese | Niente esordio per Ebosse: per lui solo panchina con la Svizzera

Il terzino bianconero non è sceso in campo nella vittoria della Svizzera contro il suo Camerun. Per lui solo panchina per 90'

Dopo i sogni dell'Italia la Svizzera spegne anche quelli del Camerun di Enzo Ebosse. Nella prima giornata del gruppo G dei Mondiali in Qatar, lo stesso di Brasile e Serbia, allo stadio Al Janoub di Al Wakrah la nazionale elvetica parte piano, lasciando spazio e coraggio agli africani che sciupano tutto e ad inizio ripresa si fanno trafiggere dal connazionale Embolo che, nato nella capitale camerunense Yaoundé, ma con passaporto svizzero, chiude in rete una splendida azione orchestrata dalla squadra di Yakin.

Zero minuti per Ebosse che ha dovuto assistere dalla panchina alla sconfitta dei suoi. Visto il secondo tempo della retroguardia dei leoni indomabili non è detto che la prossima sfida vedrà lo stesso copione per il terzino friulano. Il Camerun sarà impegnato lunedì 28 novembre contro la Serbia, in una sfida decisiva che rischia di essere l'ultimo lasciapassare per gli ottavi di finale.

Protagonista un ex bianconero — La sfida, inoltre, ha visto in campo un altro giocatore che ha fatto le fortune delle precedenti gestioni. Si parla di Stefan Widmer che ha giocato nell'Udinese per diverse stagioni ed oggi è stato autore di una grande partita, con un super salvataggio su Toko Ekambi che è valsa la prima vittoria degli elvetici in Qatar.