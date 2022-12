Mercato Udinese | Niente Italia per Copetti: è ufficiale al Charlotte FC

L'ormai ex attaccante del Racing ha lasciato l'Argentina per continuare la propria carriera in MLS. Niente bianconero per lui

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una società che vuole continuare a sorprendere. L'ottavo posto raggiunto fino ad ora è solo un punto di partenza in vista della seconda parte della stagione. L'idea è quella di essere protagonisti sin da subito e solo in questo modo si può continuare a sognare. Un piazzamento tra le prime sette sarebbe un obiettivo incredibile. Anche perché significherebbe il ritorno all'interno di una competizione europea. Nel frattempo un obiettivo estivo di mercato è ufficialmente tramontato.

Non ci sarà l'Udinese nel destino per Enzo Copetti. L'attaccante argentino classe '96 ex Racing Avellaneda era stato cercato dai bianconeri durante la scorsa sessione di calciomercato. Nonostante l'offerta bianconera di circa 5 milioni, il giocatore ha da poco trovato un accordo con il Charlotte FC, club statunitense militante in MLS. L'attaccante giocherà in Carolina del Nord a partire dalla prossima stagione. L'attaccante albiceleste seguirà le orme del Pity Martinez, che dal River scelse il Galaxy e l'Mls e non l'Europa.

La trattativa — Il Charlotte FC ha fatto all-in e si è assicurata le prestazioni della punta argentina grazie a una offerta di circa 6,3 milioni di dollari per l'80% del cartellino, poichè il restante 20% è detenuto da un altro club (a cui verranno versati circa 2 milioni di dollari). Copetti aveva attirato le attenzioni dei bianconeri grazie alle sue prestazioni in Argentina, con 31 gol e 8 assist in 96 presenze. Nulla da fare quindi per gli altri club interessati, Copetti continuerà a segnare in MLS. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Non perdere le ultime sul rinnovo di Pereyra <<<