Udinese | Niente Italia per Joao Pedro: ufficiale il passaggio al Brighton

Joao Pedro, a lungo accostato ai bianconeri, è pronto a lasciare il Watford per approdare in Premier League e vestire la maglia del Brighton.

Si allontana una potenziale pista di mercato estiva per l'Udinese. L’attaccante del Watford, Joao Pedro, era da tempo sul taccuino di Marino, ma il brasiliano sembra ora destinato a restare in Inghilterra e vestire la maglia di un club in rampa di lancio. Come riporta Sky Sports UK, il Brighton ha raggiunto un accordo con la società londinese per una cessione estiva dell’attaccante accostato anche ai rossoneri nelle settimane scorse. Si preannuncia un acquisto da record in termini economici per la squadra di De Zerbi.

Il Brighton batte così un colpo importante, anticipando tutti per il calciomercato che verrà. Dopo l'acquisto a parametro zero del veterano James Milner, il club inglese, infatti, ha già chiuso l’affare per l’arrivo di Joao Pedro, 21enne attaccante brasiliano autore quest’anno di 11 gol in 35 partite col Watford in Championship. Probabilmente anche un colpo per convincere ancora di più Roberto De Zerbi a rimanere sulla panchina del Brighton.

Colpo Ufficiale — La cessione di Joao Pedro è la prima cessione ufficiale in casa Watford. L'attaccante brasiliano sarà presto un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi. Pedro ha firmato con i Seagulls un contratto fino al 30 giugno 2028. Non sbarcherà così in Italia il ragazzo, che per l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, andrà in Premier League per una cifra vicina alle 30 milioni di sterline.