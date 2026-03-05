News Udinese – No Bertola e Solet: ecco le alternative dei bianconeri

Oumar Solet e Nicolò Bertola hanno alzato bandiera bianca e difficilmente ci saranno tra 48 ore sul campo da gioco. Proprio per questo motivo, il mister sta studiando una possibile alternativa con l'esordio dal primo minuto di Branimir Mlacic che prende sempre più quota. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Davis rinnova ufficialmente? Tutti i dettagli <<<