L'Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Una sfida importante contro l'Atalanta di mister Palladino, ma allo stesso tempo un match in cui bisognerà trovare una soluzione per i diversi problemi dal punto di vista difensivo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
News Udinese – No Bertola e Solet: ecco le alternative dei bianconeri
L'Udinese giocherà il prossimo incontro di campionato nella massima serie del calcio italiano. I dettagli sulla difesa che sarà rivisitata
Oumar Solet e Nicolò Bertola hanno alzato bandiera bianca e difficilmente ci saranno tra 48 ore sul campo da gioco. Proprio per questo motivo, il mister sta studiando una possibile alternativa con l'esordio dal primo minuto di Branimir Mlacic che prende sempre più quota. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Davis rinnova ufficialmente? Tutti i dettagli <<<
