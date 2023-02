Udinese | Il nodo su Thauvin: subito titolare o ingresso dalla panchina?

Il tecnico dei bianconeri ha disposizione gli ultimi allenamenti per decidere cosa fare sull'impiego del francese contro il Toro

Redazione

L'arrivo di Florian Thauvin è manna dal cielo per Andrea Sottil, che dopo l'infortunio capitato a Deulofeu può tornare ad aggiungere al suo arco una soluzione diversa dalla coppia Beto-Success, che fin ora ha guidato l'attacco bianconero. Il nodo principale riguardante il calciatore francese sarà capire qual è al momento lo stato reale della sua forma fisica. Un aspetto prevedibile, dato l’arrivo di Thauvin da un campionato molto diverso da quello che può essere la Serie A. Sottil quindi dovrà capire come gestire il nuovo arrivo in bianconero, sciogliendo il dubbio su una sua possibile titolarità già domenica pomeriggio.

Le qualità tecniche dell’ex Tigres non sono in discussione e viste le assenze di Pereyra e Deulofeu sarebbe normale auspicarsi una sua partenza dall'inizio contro il Torino. Nello scacchiere tattico di Sottil, il francese andrà a prendere il posto lasciato libero proprio dallo spagnolo, andando a svariare su tutto il fronte d'attacco. La seconda opzione sarebbe tenere la carta Thauvin in panchina per scombinare i piani a partita in corso. Di certo l’inserimento dalla panchina del francese porterebbe più imprevedibilità nel caso la partita fosse ancora in una situazione di stallo.

Il ruolo di Thauvin — La titolarità di Thauvin nel lungo periodo non sembra essere in discussione visto appunto il problema di Deulofeu. L'infortunio al ginocchio costringerà lo spagnolo a stare lontano dal campo ancora per diverso tempo. Staremo a vedere se Sottil lo riterrà pronto per una maglia da titolare già dalla gara di domenica, in attesa di osservare da vicino le qualità indiscusse del nuovo attaccante bianconero.