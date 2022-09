Hellas-Udinese / Nome per la differenza: sosta arriva nel momento giusto

Il team friulano continua a giocare nel migliore dei modi. Il prossimo incontro resta fondamentale, un giocatore vuole essere decisivo

Il team bianconero si gode una classifica di tutto rispetto e non vede l'ora di poter continuare a fornire delle prestazioni di ottimo livello. Questa pausa, per i friulani, però arriva nel momento sbagliato visto il grandissimo momento di forma e fiducia che stavano attraversando. Tra una decina di giorni si scende di nuovo in campo e lo si farà contro una squadra di ottimo livello. L'Hellas Verona di Gabriele Cioffi ha lasciato per strada e perso diversi pezzi pregiati, adesso occorre trovare una soluzione anche se non sarà semplice. Questa sosta sarà fondamentale per trovare un giocatore in grado di dire la sua e che ha bisogno di spazio per tornare al top.

Il protagonista dell'articolo (come si poteva notare dalla foto principale dell'articolo) è Simone Verdi. Il giocatore ha rescisso con il Torino ed è approdato nella città veronese, ora è arrivato il momento per poter fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Quello che passa è uno degli ultimi treni per il giocatore ex Napoli e Bologna, una situazione di adesso o mai più per un talento che ha rischiato di perdersi nel corso delle ultime stagioni. In questi dieci giorni ha la possibilità di lavorare al meglio per poter essere pronto in vista del prossimo incontro.

La coppia del gol

Adesso tocca al Verona e al tecnico Gabriele Cioffi trovare e riuscire a mettere sul campo una soluzione di primo livello. La coppia in attacco titolare formata da Kevin Lasagna e Thomas Henry potrebbe continuare ad andare avanti e restare quella titolare, la differenza potrebbe essere fatta proprio dall'inserimento di Simone Verdi alle loro spalle. In questo modo si formerebbe un trio in attacco di tutto rispetto e capace di mettere in difficoltà la maggior parte delle società avversarie.