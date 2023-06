Mercato Udinese | Tra i nomi per l’attacco spunta quello di Lucca del Pisa

L'Udinese non smette di lavorare sul mercato e in queste ultime ore sta muovendo le proprie attenzioni sull'attacco. Con Nestorovski e Beto in partenza e Deulofeu ancora ai box, la priorità è trovare un centravanti capace di trascinare la squadra. Non sarà sicuramente semplice riuscire a trovare un altro attaccante di grande livello come il portoghese, ma la dirigenza ci ha sempre sorpreso e sappiamo benissimo che potrà riuscire a trovare il giocatore perfetto per sostituire un ragazzo con quelle qualità. Andiamo a vedere nel dettaglio il nome che gira intorno all'attacco bianconero.

Ci sarebbe anche l'Udinese tra le diverse squadre italiane interessate a Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano classe 2000, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito nell'Ajax segnando due reti in 14 presenze, non rimarrà al Pisa in Serie B. L'esperienza in Olanda non è andata come sperato e ora il ragazzo vuole rilanciarsi in Italia.