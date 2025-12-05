Il tema delle rotazioni rischia di avere delle controindicazioni per quanto riguarda il campionato in questo momento delicato. L’Udinese deve fare risultati e il turnover può portare a tanti rischi.
Udinese News – I ballottaggi in vista del Genoa: i nomi di Runjaic
Il tecnico tedesco deve scegliere chi potrà partire titolare contro la squadra di De Rossi: ecco i nomi in ballottaggio
Nonostante questo non mancano i ballottaggi nella formazione di Runjaic. Il primo nome è in difesa: Bertola è in ballottaggio con Goglichidze. L’ex Spezia sembrerebbe essere in vantaggio nelle preferenze. Sulla destra Zanoli sembra imporsi su Ehizibue. L’olandese è reduce da diverse partite anonime.
Come ultimo ballottaggio Piotrowski ed Ekkelenkamp se la giocheranno per affiancare Karlstrom è Atta. Vedremo quanta fisicità servirà al mister in mezzo al campo. Le ultime di mercato: Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…” <<<
