Udinese News – I ballottaggi in vista del Genoa: i nomi di Runjaic

Il tema delle rotazioni rischia di avere delle controindicazioni per quanto riguarda il campionato in questo momento delicato. L’Udinese deve fare risultati e il turnover può portare a tanti rischi.

Nonostante questo non mancano i ballottaggi nella formazione di Runjaic. Il primo nome è in difesa: Bertola è in ballottaggio con Goglichidze. L’ex Spezia sembrerebbe essere in vantaggio nelle preferenze. Sulla destra Zanoli sembra imporsi su Ehizibue. L’olandese è reduce da diverse partite anonime.