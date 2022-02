Udinese – Non arrivano buone notizie / Deve alzare bandiera bianca

Il titolarissimo bianconero si avvicina al rientro e lo fa a grandi passi, ma per il momento non arrivano buone notizie. Tutte le ultime

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice e in cui la società non può sbagliare. Bisogna continuare sulla strada intrapresa domenica, dato che la squadra ha dato una dimostrazione di supremazia contro un team tutt'altro che semplice da affrontare come il Torino. Un successo che sicuramente ha ridato morale all'ambiente e farà lavorare la squadra con estrema tranquillità. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Un giocatore sembrava oramai prossimo al rientro, ma a quanto pare non è così e per un periodo di tempo dovrà ancora rimanere ai box. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. La fine del travaglio è sempre più vicina.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo è l'argentino che fino all'anno scorso ha condotto l'Udinese alla salvezza. Stiamo parlando di un giocatore tutt'altro che privo di grandissime qualità tecniche. Stiamo parlando del Tucu Pereyra. Il suo riotrno sul campo da gioco è stato nuovamente rinviato, dato che tutti se lo aspettavano almeno in panchina già contro il Torino. Ora bisogna vedere le sue condizioni e quando potrebbe tornare a calcare i campi da gioco in estrema sicurezza. L'Udinese non vuole accelerare il processo di guarigione e soprattutto rischiare una ricaduta. Andiamo a vedere quando potrà tornare ad esultare con i tifosi della Dacia Arena.

Il rientro

Ieri, l'asso sudamericano si è allenato a parte eseguendo del lavoro differenziato. L'idea è quella che per il prossimo match possa andare (al massimo) in panchina per sostenere i suoi compagni. Per vederlo di nuovo titolare bisognerà aspettare ancora un po', per l'esattezza: la fine del mese. Intanto non perderti tutte le ultime in vista del match tra Udinese ed Hellas Verona. Una partita che vale tantissimo e che sicuramente non si può sbagliare. C'è un gradito ritorno tra i titolari <<<