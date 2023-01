Udinese – Non c’è tregua, domani di nuovo in campo: rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di farsi notare sul campo da gioco e proprio per questo sta lavorando intensamente. Il prossimo incontro sarà contro un altro team bianconero e soprattutto molto in forma: la Vecchia Signora .

La squadra di Max Allegri arriverà con l'entusiasmo a mille, vista anche la vittoria all'ultimo minuto ottenuta in quel di Cremona (grazie ad un fantastico gol su punizione di Arek Milik). Ci vorrà tanto merito per poter arginare una corazzata come quella torinese. Non perdiamo in chiacchere e partiamo subito con la rassegna stampa <<<