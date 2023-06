Notizie Udinese – Non è finita la stagione / L’ultimo match di Bijol e Nesto

Alcuni giocatori bianconeri non hanno ancora concluso la loro stagione. Andiamo a vedere come è andato l'ultimo impegno per Bijol e Nesto

Redazione

L'Udinese ha da più di due settimane terminato la sua stagione. Non possiamo dire lo stesso, però, per tutti i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera nel corso dell'anno. diversi sono stati selezionati dalle rispettive nazionali per degli impegni amichevoli oppure per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Proprio ieri ben tre bianconeri sono scesi in campo ed hanno cercato in tutti i modi di dire la loro. Andiamo a vedere nel dettaglio come si sono comportati e soprattutto se sono riusciti a fare la differenza sul campo da gioco. Tra i tre giocatori, c'è anche un piacevole ritorno.

Il primo ad essere messo sotto osservazione è il difensore centrale Jaka Bijol. Ieri è sceso in campo con la sua Slovenia ed ha giocato tutto il match da primo fino all'ultimo minuto. Una partita importantissima per il difensore dell'Udinese visto che è stata la prima con la fascia da capitano sulle spalle. Un onore per un calciatore che in pochissimo tempo è cresciuto a dismisura ed adesso è attenzionato anche dai migliori club del nostro campionato. Oltre alla buona prestazione personale è arrivato anche un gran risultato. La sfida con la Danimarca si è conclusa con il pareggio per uno ad uno. Questo permetterà alla squadra di continuare a sognare un piazzamento nella prossima competizione continentale.

Il ritorno di Ilja — Ilja Nestorovski torna a giocare con la sua Macedonia e lo fa da titolarissimo. 90 minuti per lui sul campo da gioco, anche se alla fine non arrivano dei grandi risultati. La Macedonia viene travolta dall'Inghilterra e la partita termina sette a zero. Un risultato pesante che sicuramente deve essere cancellato il prima possibile. L'ultimo bianconero impegnato era Sandi Lovric, ma ieri sera non è sceso in campo ed è rimasto in panchina.