Calciomercato Udinese – Il Torino vuole Becao / Sfida con la Turchia

Questa mattina i quotidiani che parlano del Toro aprono con un forte interessamento per il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Si pianifica una vera e propria asta per il calciatore che ha vestito la maglia dei bianconeri ed anche quella del Cska di Mosca. Il suo contratto in scadenza nel 2024 e soprattutto la sua ultima stagione non possono fare altro che aumentare ogni giorno le pretendenti al suo seguito. Ricordiamo che ad oggi l'unica offerta arrivata all'Udinese proviene dalla Turchia, più precisamente da Istanbul dove il Fenerbache ha messo sul piatto otto milioni di euro. Per il team friulano e il presidente Pozzo sono ancora troppo pochi. Il Toro conferma che affonderà il colpo soltanto in caso di cessione di Schuurs e a quel punto la trattativa sarebbe anche molto breve. Non dimentichiamo che resta alla porta anche il club di Milano: i neroazzurri di Simone Inzaghi.