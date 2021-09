News Udinese – Squadra subito in campo / Non mancano le novità

Ritorna subito in campo la squadra, con un solo obiettivo, sconfiggere lo Spezia. Ecco cosa è successo in questo primo allenamento settimanale

Ritorna subito in campo la squadra guidata da Mister Gotti, con un solo obiettivo, sconfiggere lo Spezia. Solo tre gli assenti sui campi del Bruseschi. Stiamo parlando di Molina, impegnato con l'Argentina per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Il secondo a fare le valigie è stato Stryger Larsen, che raggiungerà i suoi compagni della Danimarca, semifinalisti all'ultimo europeo, anche loro cercheranno di raggiungere la prossima competizione intercontinentale. L'ultimo giocatore a preparare i bagagli è stato Destiny Udogie. Per l'italiano è arrivata la prima convocazione, sfortunatamente non con la nazionale maggiore, ma con l'Under 21. Si parla comunque di una grande soddisfazione per il talento italiano, uno dei colpi più costosi di questo mercato. L'esterno dovrà guadagnare punti per assicurarsi la partecipazione al prossimo europeo di categoria. Andiamo insieme adesso a scoprire cosa è successo sui campi d'allenamento.