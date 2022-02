News Udinese – Non solo Bremer / Un altro big granata salterà la gara

Oltre allo squalificato Bremer, un altro big del Torino sarà costretto a saltare la partita di domenica contro l'Udinese. Ecco chi è

Due settimane senza Serie A sono veramente troppe. Fortunatamente, sabato si ricomincia. I tifosi dell'Udinese dovranno aspettare un giorno in più per rivedere in campo i propri beniamini. I ragazzi di Cioffi ospiteranno alla Dacia Arena un Torino in grande forma. Nelle ultime otto gare, i granata hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Si preannuncia un match aperto e combattuto. Tuttavia, mister Ivan Juric, oltre allo squalificato Bremer, dovrà fare a meno di un altro big. Ecco di chi si tratta.

Out il gallo

Il calciatore al centro dell'articolo è proprio il capitano Andrea Belotti. Ormai da qualche settimana, il gallo sta accusando un problema muscolare alla gamba destra. Lo staff granata sperava in un recupero per la gara contro l'Udinese, ma così non sarà. L'obiettivo dell'attaccante è quello di rientrare tra i convocati per la sfida del 12 febbraio contro il Venezia. Tuttavia, il classe '93 rientrerà da terza scelta, alle spalle di Sanabria e Pellegri. Ma andiamo a vedere la probabile formazione che sfiderà i bianconeri.

Probabile formazione

Ivan Juric è pronto a schierare il solito 3-4-2-1. In porta nessun dubbio: gioca Milinkovic Savic. Al posto dello squalificato Bremer potrebbe scendere in campo Buongiorno, con Zima e Rodriguez a completare il reparto. Singo e Vojovda sulle fasce, mentre in mediana dovrebbero agire Lukic e Mandragora (favorito su Pobega). Possibile convocazione per il neo acquisto Samuele Ricci. Sulle trequarti, salvo sorprese, giocheranno i titolari Praet e Brekalo, i quali avranno il compito di supportare l'unica punta Sanabria. Oltre a Belotti, saranno indisponibili anche Djidji e Fares.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Zima, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria