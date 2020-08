Non solo Fofana: la “last dance” di Rodrigo De Paul

Le parole di Rodrigo De Paul a Udinese Tv non lasciano molte speranze sul fatto di poter vedere ancora il Diez in bianconero la prossima stagione: “Sono un po’ dispiaciuto perché non so se stasera ho giocato la mia ultima partita con Fofana. Udine mi ha fatto crescere tanto, in diversi ruoli, e mi ha permesso di andare nazionale, devo moltissimo a questa città. Finché indosserò questa maglia darò sempre il massimo fino all’ultimo giorno. Ora guardo avanti, vorrei lottare per uno scudetto o per la Champions, spero solo che la gente sia contenta di quello che ho fatto e sappia che ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra”.

Un post su Instagram del giocatore e il commento “The last dance…” pare confermare la decisione di essere pronto al grande salto: