News Udinese – Non solo Lovric, preoccupa anche Thauvin: il punto

Non solo Sandi Lovric, ma anche Florian Thauvin. Il francese si trova in una situazione non semplice, ecco tutte le ultime sull'infortunio

Cristiano Passa Redattore 9 aprile - 11:11

Non solo Sandi Lovric, ma anche Florian Thauvin si è dovuto fermare per un problema abbastanza preoccupante al flessore della coscia. Il francese dell'Udinese è stato a dir poco commovente visto che non ha lasciato in dieci la sua squadra nel finale. Nonostante non potesse nemmeno muoversi sul campo da gioco.

Adesso non si può fare altro che attendere anche in questo caso (come per il suo compagno) la decisione del medico e gli esiti degli esami. La sensazione è che perdere il ragazzo francese potrebbe essere decisivo anche per la salvezza. Logicamente il rientro questo weekend pare impossibile, non resta che attendere.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.