Udinese News / Thauvin falso nueve? Cioffi ha già la sua formazione

Florian Thauvin continua a lavorare intensamente sui campi del Bruseschi con la consapevolezza che può essere lui il plus dell'Udinese per centrare una salvezza che avrebbe un peso decisamente clamoroso. Ecco tutte le ultime sulla possibile formazione che schiererà sul campo da gioco il tecnico bianconero Gabriele Cioffi .

Il mister ha già deciso e l'idea è quella di sorprendere la retroguardia dell'Inter senza inserire una punta di peso, ma un vero e proprio falso nueve. Dietro Thauvin infatti giocherà il Tucu Pereyra, in quella che diventa una formazione sorpresa. Per il resto in campo gli undici titolari di Sassuolo. Una sola differenza: Ferreira sulla fascia destra e Giannetti al centro della difesa.