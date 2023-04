News Udinese – Non solo Success, anche Pafundi KO: le ultime

La seconda punta nigeriana non ci sarà per diverso tempo e nelle ultime ore non arrivano belle notizie anche per il centrocampista classe 06

Davvero un martedì nero per la squadra bianconera. L'infermeria ha parlato e sono ben due i calciatori che dovranno alzare bandiera bianca in vista del prossimo match di campionato. La trasferta di Lecce era già tosta con la squadra titolare, adesso con diversi assenti diventa ancora più proibitiva da gestire. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sui problemi fisici e muscolari che sono capitati sia ad Isaac Success che a Simone Pafundi. Entrambi al 99% non ci saranno nel corso della partita e di conseguenza mettono in seria crisi il tecnico del team friulano Andrea Sottil. Bisogna trovare una soluzione, ma prima facciamo il punto della situazione e soprattutto quando potranno tornare in campo queste due pedine fondamentali.

Di Isaac Success abbiamo già parlato apertamente e sappiamo benissimo che per la sua lesione muscolare, i tempi di recupero saranno all'incirca di un mese / un mese e mezzo. Una notizia tutt'altro che positiva che butta in seria crisi (come detto in precedenza) il tecnico. Inoltre sembra essere anche ironia della sorte, visto che l'infortunio del nigeriano arriva proprio nel suo momento migliore e in cui era riuscito a trovare il primo gol della sua stagione. Adesso non possiamo fare altro che passare ed analizzare anche la situazione Simone Pafundi.

Il baby fenomeno out — La sfortuna in questo periodo sembra proprio vederci benissimo. Anche Simone Pafundi non ci dovrebbe essere a Lecce. Nei cinque minuti giocati contro la Cremonese ha subito una brutta botta alla spalla e gli esami fatti successivamente hanno evidenziato un trauma contusivo proprio alla spalla. La valutazione del team è quella: "giorno per giorno". Segnale che non è nulla di grave, ma che comunque potrebbe dare delle noie nel corso dei prossimi giorni.