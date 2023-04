News Udinese – Pafundi: “Stare al centro dell’attenzione? Non è semplice”

Il centrocampista italiano e classe 2006 Simone Pafundi ha parlato ai microfoni di Udinese Tv e si prepara in vista di questo rush finale

Redazione

Il calciatore e Golden boy italiano Simone Pafundi è stato intervistato dalla tv bianconera nel corso del lunedì di Pasquetta. Il calciatore ha avuto il suo primo grande spazio davanti ai palcoscenici e soprattutto l'opportunità di aprirsi in vista della prossima stagione ed anche fare un punto su quella che sta volgendo al termine. Il fantasista italiano ha anche detto la sua su tutti i cambiamenti che stanno arrivando nel corso di questa annata ed anche la velocità con cui tutto questo sta avvenendo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad individuare i momenti salienti di questa intervista. La prima domanda riguarda il suo peso mediatico e come vive questa situazione.

"Stare al centro dell'attenzione non è semplice. Ogni volta che prendi in mano il telefono ti capita di leggere davvero di tutto. Tutto sommato, però mi piace anche se so bene di avere solo 17 anni e la cosa più importante resta la tranquillità che devo sempre mantenere". Simone con tantissima tranquillità specifica la situazione che sta vivendo ed aggiunge anche che quello che sta volgendo al termine è stato un anno molto strano. In pochissimo tempo il calciatore si è trovato dagli allievi alla massima serie del calcio italiano. Anche se con il passare del tempo si sta abituando.

Il rapporto con mister e compagni — "L’allenatore non mi mette pressione, solo serenità. Io cerco di spingere al massimo. So che lui mi tiene molto in considerazione". Questo è il parere di Pafundi sul tecnico Andrea Sottil. Il campioncino non ha parlato solo dell'ex Ascoli, ma anche dei suoi compagni di squadra: "In spogliatoio c’è un buono spirito. Parlo più spesso con Arslan e Nestorovski. Poi con Piana, siamo amici da tempo, e Masina". Siconclude qua l'intervista al golden boy italiano. Non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. L'Udinese ha chiuso un nuovo colpo. Ecco l'innesto dell'ultimo minuto <<<