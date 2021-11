News Udinese – Gotti: “Non tutti stanno benissimo / Farò scelte diverse”

Il tecnico bianconero deve fare il possibile per ottenere i tre punti domani. Intanto ecco le sue parole in conferenza stampa

Si avvicina sempre di più il match di campionato tra Udineseguidato da tecnico Luca Gotti e Torino gestito dal nuovo mister Ivan Juric. La partita è in programma per domani sera alle 20:45, il palcoscenico sarà lo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La vigilia, come sempre, è il giorno dei convocati e delle conferenze stampa. Non perderti le parole del tecnico bianconero, che spiega come ha preparato questo incontro.