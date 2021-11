Notizie Udinese – Le probabili formazioni del monday night

Domani alle 20:45, l'Udinese scenderà in campo contro il Torino. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Niente esperimenti. Domani, spazio alle certezze. Via libera alla difesa a tre composta dai soliti Samir, Nuytinck e Becao. Naturalmente, in porta ci sarà Silvestri. Sulle fasce nessun dubbio. Larsen è stato messo fuori rosa. A destra c'è Molina, a sinistra Udogie. A centrocampo, Arslan sostituirà lo squalificato Makengo. Inamovibile Walace. Finalmente, Pussetto torna a disposizione, ma partirà dalla panchina. Sulla trequarti agiranno Pereyra e Deulofeu. Punta centrale bomber Beto alla ricerca del quinto gol in campionato. Ma passiamo alle scelte di Juric.

Piove sul bagnato in casa Torino. Dopo gli infortuni di Rodriguez e Praet, si è fermato anche Djidji. La porta sarà protetta dal gigante serbo Milinkovic Savic. In difesa, sicuri di una maglia da titolare Bremer e Buongiorno, mentre per l'ultimo posto è aperto il ballottaggio tra Izzo e Zima con il primo in vantaggio. Sulla fascia destra c'è Singo. A sinistra Ola Aina è favorito su Vojvoda. A centrocampo Pobega e Lukic. Chiudiamo con l'attacco. La punta sarà Belotti, il quale verrà supportato da Brekalo e Pjaca (in pole su Linetty).