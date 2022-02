Udinese – Non è un difensore centrale / Bisogna cambiare!

Il centrale ha giocato in maniera tutt'altro che positiva. Sulla sua fascia hanno fatto quello che volevano. Un match da dimenticare

Redazione

La squadra bianconera si deve riprendere da un risultato tutt'altro che positivo. Il passivo sicuramente è molto più pesante di quello che ci si sarebbe potuto aspettare, ma il team bianconero ha fatto il possibile per rientrare in partita. A fare la differenza sono stati gli errori e soprattutto la pochissima cinicità sotto porta. Adesso si lavora in vista del prossimo incontro, una partita tutt'altro che semplice. Alla Dacia Arena arriverà una delle squadre che lotta per l'Europa, stiamo parlando dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Gabriele Cioffi starà già pensando al team da schierare domenica sera. Sicuramente un difensore è meglio non vederlo in campo.

Il protagonista

Marvin Zeegelaar non ha giocato una buona partita. Anzi, su tre dei quattro gol c'è anche il suo zampino. Bisogna fare molto di più, anche se sono diverse la attenuanti dalla sua parte. La prima è che non ha mai giocato in quel ruolo dall'inizio della sua carriera. Viene adattato più volte, ma spesso sono più i danni che le buone prestazioni. Il tecnico ha voluto premiarlo dopo la buona prova contro il Torino, ma ieri non è mai riuscito ad entrare in partita. Motivo per cui è molto difficile che scenda ancora in campo, dal primo minuto, durante il prossimo match. Andiamo a vedere le ultime in vista dell'incontro che vedrà l'Udinese opporsi ai biancocelesti di Maurizio Sarri.

Chi al suo posto

C'è un centrale, in prestito, che nell'ultimo periodo appariva davvero in forma. Non è un caso che si è guadagnato la convocazione con la nazionale maggiore, stiamo parlando del talento argentino Nehuen Perez. Fino ad ora non ha mai deluso le aspettative e fatto errori grossolani, questo potrebbe essere un motivo più che valido per regalargli la titolarità. Intanto andiamo a vedere le pagelle dopo l'ultimo incontro. Ecco tutte le valutazioni a tinte bianconere <<<