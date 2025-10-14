News Udinese – Zemura gioca ma non vince in nazionale: il punto

Il terzino dell'Udinese continua a produrre prestazioni con lo Zimbawe: ieri sera era in campo titolare ma non sono arrivati i tre punti

Il terzino sinistro dell'Udinese è alle prese con le partite della nazionale. La sua convocazione con lo Zimbabwe lo ha portato ad essere abbastanza titolare nel corso di questa sosta. Il girone C di riferimento vede la nazionale di Zemura ultima con 5 punti.

Il terzino friulano ha iniziato nel 4-1-3-2 con cui lo Zimbabwe ha giocato contro il Lesotho nella partita di qualificazione per i futuri mondiali. Il Lesotho si è imposto con un punteggio di 1-0, grazie al gol di Kalake segnato al 93°.